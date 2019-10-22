صالح لـ الأمم المتحدة: الوفاق تنهب أموال الليبيين وتتعاملون معها بالمخالفة للإعلان الدستوري

وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ، اليوم الثلاثاء، أوضح فيه بعض النقاط الخاصة بالوضع الليبي وطالب بحماية أموال الليبيين.

وبحسب تصريح للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب ، فتحي المريمي تطرق الخطاب إلى أن المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، جسم غير شرعي حتى الآن على، اعتبار أن الاتفاق السياسي لم يضمّن في الإعلان الدستوري للدولة الليبية.

ووفقا لتصريحات المريمي، طالب صالح، ألامم المتحدة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق مايلي :

• حماية ثروات الليبيين واموال الشعب الليبي ووقف جرائم النهب والسرقة .

•حماية الأموال المجمدة المودعة بمؤسسات مالية خارج ليبيا من قضايا التعويضات الوهمية التى يسعى رافعوها للحجز والتصرف فيها مستغلين فساد حكومة الوفاق غير الشرعية واهمالها وتسيبها.

• حماية الصناديق السيادية في الخارج التى تسعى حكومة الوفاق لرفع التجميد عنها بحجة تنفيذ مشاريع تنموية بينما الثابت تسعى لنهبها والاستيلاء عليها وتسخيرها لدعم الجماعات الارهابية التى تحكم السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس .

•إعادة النظر في استمرار رئاسة فائز السراج، لحكومة الوفاق غير الشرعية، وفق قوله، بعد انتهاء المدة.

وأوضح فتحي المريمي، أن السراج باشر مهام عمله ولم يؤدِ اليمين القانونية، وكذلك يقوم بإصدار قرارات واتخاذ إجراءات منفردا مخالفا للاتفاق السياسي الذي ينص على أن قرارات المجلس الرئاسي تكون بالإجماع

وأشار المريمي إلى أن المحاكم الليبية القضائية حكمت ببطلان قرارات وإجراءات المجلس الرئاسي لأنه غير دستوري وقانوني، إضافة إلى قيام الرئاسي بتحديد ميزانية وصرف أموال دون حسيب او رقيب مخالفا لاحكام المادة رقم 27 من الاعلان الدستوري، التى تنص بوضوح على ان الميزانية تصدر بقانون وهو لم يحدث وترتب على ذلك فساد مالي منقطع النظير بالنتسيق مع السيد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المحافظ المعزول من قبل مجلس النواب السلطة الشرعية المنتخبة

وتطرق الخطاب إلى أنه تم اثبات وتأكيد الفساد المالي الذي تمارسه حكومة الوفاق برئاسة السراج في تقرير خبراء الامم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية وإحاطات المبعوث الاممي غسان سلامه أمام مجلس الأمن.

ونوّه الخطاب إلى مخالفة الأمم المتحدة للاعلان الدستوري الليبي بالتعامل مع حكومة الوفاق ورئيسها، حيث نصت المادة الثامنة من الإعلان الدستوري على ان مجلس النواب يمارس اختصاصاته التشريعية ويمارس رئيس مجلس النواب مهام واختصاصات رئيس الدولة الى حين انتخاب رئيس للبلاد بإرادة الليبيين الحرة، واصفا الأمر بأنه بأنه سابقة خطيره ومؤذية لم يعهدها الشعب الليبي من الأمم المتحدة التى أسهمت في يوم من الايام في منح ليبيا استقلالها، وفقا للخطاب

وتناول الخطاب المادة 1 فقرة 4 من الاتفاق السياسي والتي نصت ان مدة ولاية حكومة الوفاق سنة واحدة تبدء من تاريخ نيلها الثقة ومع ان مدة الولاية انتهت الا انها تمارس مهامها بالمخالفة للدستور الليبي والاتفاق السياسي والنظام القانوني وتعبث علنا بمقدرات الليبيين وثرواتهم وبدعم من بعض الدول صاحبة المصلحة فيما يرتكب من جرائم فساد ونهب والجماعات الإرهابية والكتائب المسلحة هي من تحكم السيطرة على حكومة الوفاق غير الشرعية وهي من يمارس جرائم تهريب الوقود والعملة والهجرة غير الشرعية وتهدر موارد البلاد وثرواتها الطبيعية بمباركة من فايز السراج و الصديق الكبير .

وقال الخطاب إن حكومة الوفاق خالفت قرار مجلس الامن رقم 2259والذي يطلب فيه من نصه إكمال الترتيبات الامنية لبسط الاستقرار، مضيفا أنه حتى اليوم مضت 4 سنوات ولم تضع حكومة الوفاق القرار موضع التنفيذ فيما يخص الترتيبات الأمنية الواجب اتخاذها طبقا لنص القرار وحتى الآن تعاني المنطقة الغربية بما فيها العاصمة الليبية طرابلس من انفلات أمني وسيطرة للجماعات الارهابية والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بل وصل الأمر بها إلى تعيين مطلوبين للعدالة في وظائف قيادية ودبلوماسية تحت تهديد السلاح، بينما المنطقة الشرقية التى تدير شؤونها الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب وأدت أمامه اليمين الدستورية تشهد استقرارا أمنيا بعد نجاح الجيش الليبي في تحرير كل شبر فيها من الإرهاب والإرهابيين.

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