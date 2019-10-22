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حملة مداهمات لتجمعات عشوائية بسرت والقبض على أفارقة بحوزتهم مخدرات

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن جهاز الحرس البلدي سرت، شن حملة مداهمات من فرقة أمنية مشتركة لتجمعات عشوائية والقبض على عدد من المتهمين بحوزتهم مخدرات وخمور.

وذكر مصدر إعلامي بجهاز الحرس البلدي، أنه تم ضبط عدد من الأفارقة من جنسيات من النيجر وتشاد ومصر متلبسين ومعهم كميات من الحشيش، كما تم ضبط عدد من العمالة غير الشرعية من جنسية مصرية من غير إجراءات ومعهم سلاح أبيض، وثلاثة مصريين لديهم مخدرات، إضافة إلى ضبط ليبيين اثنين أيضا بالتجمعات العشوائية.

وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط»، أن كل العناصر غير الشرعية تم نقلهم إلى جهات أمنية والبحث الجنائي، لسجنهم والتحقيق معهم.

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • تو كلامي هذا مش دفاع عالافارقة المهاجرين الي مش لاقيين شن يأكلوا …..!!!!
    لكن كلام واقعي – تو مخليين المصريين ألي لابدين في الحفر … والي يعجنولكم فالخبرة برجليهم وعفنهم وبولهم وعرقهم في المخابز —- والي يخدموا في السلخنات والقهاوي والمطاعم بالعفن والامراض والهيباتاتيس والايدز …. !!!
    وجايتكم عالافارقة المساكين عمالة مهاجرة يخدموا بضمير ونظافة وياريت حتى تخلصوا فيهم …!!!!
    – ومخليين المصريين والتوانسة والسواديين – لاعبين فالبلاد تسعة واكلينكم بآللسان – ألي يلون فالحيوط – والي يتاجر في الحبوب – والي جايب الخمور فالحاويات – والي اتطاولوا حتى على أعراض النساء الليبيات والأطفال من خطف وفديات …. وغيره —- انتم سرت ومصراتة تجار بشر وتخدموا مع الطليان – وليبيا عمره ما يحكمها إيطاليين وعملاءَهم – والبلاد مازال فيها رجال ويعرفوا الجو الي صاير .

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