الشاطر: البعثة الأممية تسعى لتمكين حفتر من حكم ليبيا

‏طالب عضو مجلس الدولة، عبد الرحمن الشاطر، المجلس الرئاسي، بالتوقف عن إصدار بيانات الإدانة وتحميل ‎البعثةالأممية المسؤولية.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، الثلاثاء، أرجع الشاطر الأسباب إلي أن المجلس الرئاسي يقود التصدي لانقلاب عسكري، وأن البعثة الأمنية طرف غير محايد وتسعى لتمكين ‎حفتر من حكم ‎ليبيا، بحسب قوله، مضيفا أن هذه مسؤولية المجلس، وأن أمامه خيارات عدة للانتصار للوطن إلا اذا لديه حسابات خاصة، بحسب التغريدة.

وفي تغريدة أخرى، ‏حذّر الشاطر، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج من تكرار ما أسماها “مأساة ‎بنغازي ودرنة” مالم يسرع بحسم المعركة.

وأشار عضو مجلس الدولة إلى تطور هجمات الجيش الليبي وغزارة الطيران التابع للجيش، داعيا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى أن لا يركن إلى حل سياسي.

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