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أنباء عن اقتحام الجيش الليبي منطقة صلاح الدين في ضواحي طرابلس

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أشارت مصادر محلية إلى أنباء بإقتحام الجيش الوطني الليبي على منطقة صلاح الدين في ضواحي العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة خاضتها ضد قوات الوفاق.

وكانت مصادر مطلعة تداولت انباء عن انسحاب قوات الوفاق للاشارة الضوئية بمنطقة صلاح الدين، مع استمرار الاشتباكات العنيفة جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الوفاق و قوات الجيش الوطني بعدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر مطلعة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بمحور عين زارة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، مشيرةً إلى تقدم قوات الجيش في بعض المواقع بالمحور جنوب العاصمة طرابلس.

واندلعت مساء اليوم اشتباكات عنيفة بمحور الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني.

وشن سلاح الجو التابع للجيش الوطني شن ضربات جوية تستهدف مواقع قوات الوفاق بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس، وكان سلاح الجو قد قصف ايضا موقعًا داخل مطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة طرابلس.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • وين صلاح بادى الجعجاع الاخوانى الذى يدعى انه منقذ طرابلس يفكرنى بحازم صلاح ابواسماعيل فى مصر كان جعجاع كبير يقف امام قسم الشرطة ويقول سوف احضر لكم مصر كلها هنا وهو الان فى السجن بتهمة التزوير ولا يسمع عنه احد اى حس ولا خبر مع انه لو ترشح للرئاسة كان سيكتسح مرسى بالدوة الفارغة وكله فنكوش فاليوم الجيش فى صلاح الدين ثم الهضبة الخضراء وابوسليم حيث كنت امشى من هناك حتى ساحة الشهداء واوصف لكم الطريق تمشى من امام مساكن ابوسليم الى مسجد وسوق ابوسليم على يمينك وتعدى كوبرى تجد على يسارك غابة النصر تقدم واتجه الى اليسار ناحية سوق الثلاثاء واما تتقدن للساحل ومنه طول لميدان السويحلى ثم ساحة الشهداء او تتجه فى طريق المطار لتصل الى شارع الصريم ثم تتقدم حتى شارع عمر المختار مرورا بشارع الجماهرية وفى نهاية عمر المختار ساحة الشهداء وبين الطريقين شارع الصريم والساحلى حى المنصورة وعلى يسار شارع الصريم شارع الزاوية حيث البريد المركزى وقبل حى المنصورة وسوق الثلاثاء قصر باب العزيزية سابقا هانت ياجيش ياوطنى دخلتم فى الجد

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