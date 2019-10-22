قوات الجيش تسيطر على شارع المطبات بمشروع الهضبة ومحطة وقود البوعيشي

قالت مصادر محلية أن قوات الجيش الوطني سيطرت على شارع المطبات بمشروع الهضبة ومحطة وقود البوعيشي جنوب العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة خاضتها لساعات مع قوات الوفاق.

وكانت مصادر مطلعة تداولت انباء عن انسحاب قوات الوفاق للاشارة الضوئية بمنطقة صلاح الدين، مع استمرار الاشتباكات العنيفة جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الوفاق و قوات الجيش الوطني بعدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر مطلعة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بمحور عين زارة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، مشيرةً إلى تقدم قوات الجيش في بعض المواقع بالمحور جنوب العاصمة طرابلس.

واندلعت مساء اليوم اشتباكات عنيفة بمحور الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني.

وشن سلاح الجو التابع للجيش الوطني شن ضربات جوية تستهدف مواقع قوات الوفاق بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس، وكان سلاح الجو قد قصف ايضا موقعًا داخل مطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة طرابلس.