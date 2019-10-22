الثني يسعى لحماية الأموال المجمدة في بريطانيا

ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، في اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور حسين محمد، السبل الكفيلة للتصدي لأي إجراءات تهدف إلى الحصول على الأموال الليبية من “الأجسام غير الشرعية”.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة في بنغازي إلى عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، والإجراءات القانونية المتخذة مع القضاء البريطاني فيما يخص الحارس القضائي والمحافظة على الأموال التي تحت الحراسة.

وتناول الاجتماع الإجراءات المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا والعديد من الشركات الأخرى التابعة للمؤسسة، والإجراءات الخاصة بتوحيد قطاع الاتصالات في ليبيا على اعتبار الدكتور حسين محمد يشغل صفة رئيس الشركة الليبية القابضة للاتصالات والتقنية.

وحث الثني الدكتور حسين على التعاون مع رئيس الهيئة العامة للاتصالات للحفاظ على الخدمات واستقرار القطاع ومنع أي محاولات للعبث والانقسام في هذا القطاع الحيوي.

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