«داخلية الوفاق»: إجراء امتحانات ترقية الضباط الأحد المقبل

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إجراء امتحانات الترقية للضباط الأحد المقبل 27 أكتوبر الجاري؛ تنفيذا لقرار وزير الداخلية المفوض بشأن تشكيل لجنة الترقية للضباط وضباط الصف والأفراد، برئاسة مدير الادارة العامة للتدريب العميد فتحي.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن الامتحانات ستجرى على النحو التالي.

– لجنة مديرية أمن زليتن بمدرسة الخوارزمي الثانوية بجوار مديرية أمن زليتن، وتضم كل من مديريات أمن مصراتة، زليتن، الخمس، مسلاتة.

– لجنة مديرية أمن جادو بمدرسة شهداء جادو الجديد، وتضم كل من مديريات أمن: الزنتان، جادو.

– لجنة مديرية أمن غريان وتضم كل من مديريات الأمن. غريان ، مزدة . ومكان إجراء إمتحانات الترقية بمعهد تدريب الشرطة غريان .

– لجنة مديرية أمن يفرن بمدرسة الجبل الاعدادية يفرن، تضم كل من مديريات أمن: يفرن، الأصابعة.

– لجنة مديرية أمن الزاوية بمركز البحوث الطبية الزاوية تضم كل من مديريات أمن: الزاوية ، صرمان، صبراتة، العجيلات. ومكان.

– لجنة مديرية أمن الساحل الغربي بكلية التربية زلطن، وتضم كل من مديريات أمن: زوارة، الساحل الغربي، الجميل.

– لجنة مديرية أمن طرابلس ويعقد الامتحان في جامعة طرابلس كلية العلوم قسم الكيمياء، وتضم كل من مديريات أمن: طرابلس، جنزور، تاجوراء، النواحي الأربعة، القره بوللي، الجفارة.

– لجنة مديرية أمن سبها وتعقد في مدرسة الخنساء بجانب جوازات سبها، وتضم كل من مديريات أمن: غات، أوباري، مرزق، تراغن، القطرون، سبها، الشاطي، وادي البوانيس.

– لجنة مديرية أمن سرت وتعقد في قسم المرور بمديرية أمن سرت، وتضم كل من مديريات أمن: بني وليد، الجفرة، سرت، رأس لانوف.

– لجنة مديرية أمن نالوت وتعقد في قاعة الاجتماعات بمديرية أمن نالوت، وتضم مديرية أمن نالوت.

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