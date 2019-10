المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي،أن ” أردوغان لديه مطامع قديمة جديدة في إقامة خلافة يتوهم بها من المحيط إلى الخليج، عبر من وصفهم بأذنابه من إخوان مسلمين، والقاعدة، وداعش”.

وأكمل العريبي ، في تصريحات له ، أن” حديث أردوغان عن حق بلاده في ليبيا وعن الدولة العثمانية وعن خارطتها القديمة هو حديث استعماري انكشاري بامتياز، الغرض منه إثارة بعض النعرات التي عفا عنها الزمن، ولن تتحقق مادام في الليبيين عرق ينبض”.

The post العريبي: أردوغان لديه مطامع في إقامة الخلافة من خلال جماعة الإخوان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية