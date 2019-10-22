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العريبي: أردوغان لديه مطامع في إقامة الخلافة من خلال جماعة  الإخوان

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

أكد  عضو مجلس النواب عيسى العريبي،أن ” أردوغان لديه  مطامع  قديمة  جديدة في إقامة خلافة يتوهم بها من المحيط إلى الخليج، عبر من وصفهم بأذنابه من إخوان مسلمين، والقاعدة، وداعش”.

وأكمل العريبي ، في تصريحات له ، أن” حديث أردوغان عن حق بلاده في ليبيا وعن الدولة العثمانية وعن خارطتها القديمة هو حديث استعماري انكشاري بامتياز، الغرض منه إثارة بعض النعرات التي عفا عنها الزمن، ولن تتحقق مادام في الليبيين عرق ينبض”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • ياعريبى ياحبيى سيبك من اردوغان فهو غرقان فى المستنقع السورى وما يقوله هزيان بعد ان باع الخوان فى ليبيا كما باع الامريكان الاكراد المهم البرلمان هو الحل فيمكنك ان تجمع توفيعات لعدد من النواب تقدم لرئيس المجلس عقيلة صالح بتشكيل لجنة تحقيق مع السراج بتهمة انتحال صفة رئيس ليبيا فى المحافل الدولية دون وجه حق رغم رفض البرلمان له وعليه يجب مثوله للتحقيق ورفع الحصانة البرلمانية عنه وتحويله للنائب العام بتهمة النصب والاحتيال وخداع المجتمع الدولى مع طلب النواب من عقيلة صالح ان يكون رئيسا مؤقتا للبلاد مثل تونس والجزائرانت من فرطت فى حقك ياعقيلة اعقلها وتوكل على الله واطلب من البرلمان اعلان انك الرئيس المؤقت للبلاد مثل تونس والجزائر لانه فى حالة عدم وجود رئيس منتخب يحل محله رئيس البرلمان بصفته اعلى سلطة منتخب فى البلاد لحين انتخاب رئيس فكيف سمحت للامعة السراج بتمثيل ليبيا وهو من يسبه الجميع وسخرون منه وجلب العار لليبيا فالكل يرفصه بعد ان رفضه الشعب مع ابلاغ مجلس الامن باعتماد ارادة الشعب مصدر السلطات

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