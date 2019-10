المتوسط:

أكد وزير تعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل ، أن ” المعلمين المعتصمين الذين يغلقون المدارس يرتكبون جريمة وفق المادة ( 238 / جرائم ) من قانون العقوبات الليبي”.)

ومنح عبد الجليل ، في بيان له اليوم الثلاثاء، ي مدراء مكاتب التعليم ومدراء المدارس التي بها معلمين معتصمين بتعطيل الدراسة حتى يوم الأحد وإلا إحالة أسمائهم لمكتب النائب العام.

