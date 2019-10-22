تحديد 11 نقطة إسعاف على الطرق العامة

اتفق رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، خلال اجتماع مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ سالم حسن، على تحديد 11 نقطة إسعاف كمرحلة أولى لمشروع توزيع آليات جهاز الإسعاف على طول الطرق العامة.

ووفق بيان لـ”المؤقتة”، ناقش الاجتماع الذي عقد في مقر الحكومة في بنغازي، الثلاثاء، كيفية تحديد نقاط الإسعاف الأولية، كما اطلع الثني على آليات تنفيذ المشروع.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث أيضا البرنامج التدريبي للمسعفين والسائقين والأطباء، إضافة إلى استكمال خطط التدريب السابقة لجهاز الإسعاف ومتابعة وإنهاء مشروعات وزارة الصحة قيد الإنجاز.

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