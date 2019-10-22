اخبار ليبيا الان

تحديد 11 نقطة إسعاف على الطرق العامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتفق رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، خلال اجتماع مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ سالم حسن، على تحديد 11 نقطة إسعاف كمرحلة أولى لمشروع توزيع آليات جهاز الإسعاف على طول الطرق العامة.

ووفق بيان لـ”المؤقتة”، ناقش الاجتماع الذي عقد في مقر الحكومة في بنغازي، الثلاثاء، كيفية تحديد نقاط الإسعاف الأولية، كما اطلع الثني على آليات تنفيذ المشروع.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث أيضا البرنامج التدريبي للمسعفين والسائقين والأطباء، إضافة إلى استكمال خطط التدريب السابقة لجهاز الإسعاف ومتابعة وإنهاء مشروعات وزارة الصحة قيد الإنجاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك