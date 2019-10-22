الأب هو الناجي الوحيد..العثور على جثة الطفلة المفقودة في حادث أم الرزم

عُثر، اليوم الثلاثاء، على جثة الطفلة المفقودة البالغة من العمر 6 أشهر في مدينة أم الرزم، والتي جرفتها السيول مع عائلتها يوم الإثنين.

وكانت مديرية أمن أم الرزم قد أكدت، وفاة امرأة وطفليها جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، التي تقع على بعد 48 كم شرق مدينة درنة.

وبحسب مديرية أمن أم الرزم، جرفت السيول سيارة عائلة مكونة من أب وأم وثلاثة أبناء، موضحة أنه تم العثور على الأب بصحة جيدة، بينما توفت الأم وأبنائها الاثنان، وجرى البحث عن الطفلة التي تبلغ من العمر 6 أشهر..

وشهدت مدينة شحات، الأحد، فيضانات وانسداد غرف صريف مياه الأمطار وغرق عدد من المنازل والشوارع في المدينة عقب هطول أمطار غزيرة، وتداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لغرق بعض الشوارع والبيوت والسيارات، إضافة إلى تشكل السيول نتيجة الأمطار..

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