الجيش: نسيطر على أغلب المحاور على تخوم العاصمة طرابلس

أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش ، أن”القوات تسيطر على أغلب المحاور على تخوم العاصمة طرابلس التي باتت تشهد هدوءاً حذرا”ً.

وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية له، أن “الجيش سيطر في الأيام الماضية على عدة مواقع تابعة للمليشيات المسلحة أهمها معسكر حمزة ومناطق إستراتيجية بمحور عين زارة، كما سيطر بشكل كامل على محور الخلاطات”.

وشدد المحجوب على أن الساعات المقبلة ستشهد لحظات حاسمة جداً بعد هذه المدة من الهدوء الحذر.

