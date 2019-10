“الحراك الوطني من أجل ليبيا”: أردوغان لديه نوايا استعمارية تجاه ليبيا

المتوسط:

وصف “الحراك الوطني من أجل ليبيا” تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بانتهاك السيادة الليبية.

وقال الحراك في بيان، اليوم الثلاثاء، إن” تصريحات أردوغان أظهرت خبايا نواياه الاستعمارية وادعاءه بحقوق دولته في أوطاننا، ونيته في إعادة إحياء تلك الحقبة الاستعمارية المقيتة، التي جلبت لنا التخلف والاستبداد على مدار مئات من السنين”.

وأكد، أنه يقف إلى جانب جميع الليبيين في استنكارهم وتنديدهم لتصريحات أردوغان التي اعتبرها “تعديا صارخا”، مطالبا كافة الليبيين “للوقوف صفا واحدا في وجه هذا التعدي السافر”.

وكان أردوغان في منتدى “تي ار تي”، قد قال ” إن تركيا تتواجد في ليبيا لأن هذا حقها وحق إخوانها في المستقبل.. ولنشارك القدر مع إخواننا.. وتركيا تتواجد في كل جغرافيتها القديمة لها وتقدم المساعدة لكل من يطلب منها ذلك”.

