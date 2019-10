الدرسي: تركيا تركت ليبيا بدون سلاح لمواجهة الاستعمار الإيطالي عام 1912

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن ” الرئيس التركي رجب أردوغان عندما أكد على أحقيته بالبقاء في ليبيا عكس أطماعه الاستعمارية “.

وأكمل الدرسي، في تصريحات صحفية له، أن “الدولة العثمانية التي يتحدث عنها رجب طيب أردوغان، تنازلت عن ليبيا والليبيين لإيطاليا، بموجب معاهدة أدرنة، التي وقعت عام 1912″.

وأضاف الدرسي ، أن ” الدولة العثمانية تركت الشعب الليبي آنذاك بدون سلاح وعتاد يواجه الاستعمار الإيطالي”.

