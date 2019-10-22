اخبار ليبيا الان

الدرسي: تركيا تركت ليبيا بدون سلاح لمواجهة الاستعمار الإيطالي عام 1912

تم النشر منذُ 9 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن ”  الرئيس التركي رجب أردوغان  عندما أكد على أحقيته بالبقاء في ليبيا عكس أطماعه الاستعمارية “.

وأكمل الدرسي، في تصريحات صحفية له،  أن “الدولة العثمانية التي يتحدث عنها رجب طيب أردوغان، تنازلت عن ليبيا والليبيين لإيطاليا، بموجب معاهدة أدرنة، التي وقعت عام 1912″.

 

وأضاف الدرسي ، أن ” الدولة العثمانية تركت الشعب الليبي آنذاك بدون سلاح وعتاد يواجه الاستعمار الإيطالي”.

The post الدرسي: تركيا تركت ليبيا بدون سلاح لمواجهة الاستعمار الإيطالي عام 1912 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • – قاعد في 1912 – بالله افتح الجيش الليبي لثورة الفاتح العظيم . الله يرحم الأخ إلقاءد الشهيد معمر القذافي وضباط الجماهيرية العظمى الليبيين – بحضور الاحتفالات من الشعب اللببي كله . كل عام وانتمً بخير …..

    رد