عبد الجليل: الأحد حد أقصى لفتح المدارس ..والإيقاف والإحالة للنائب العام للمخالفين

أصدر وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، كتابا موجها إلى مراقبي التعليم ببعض بلديات المنطقة الغربية، ومديري المدارس بمراقبات التعليم الواردة في الكتاب، والذين يقفلون المدارس، نوه خلاله إلى أن ما يقومون به يعد جريمة يعاقب عليها القانون الليبي بموجب أحكام المادة (238) من قانون العقوبات.



ودعا عبد الجليل، كل من يشملهم الخطاب، إلى تمكين الطلاب من الذهاب إلى مدارسهم بأجل أقصاه، الأحد القادم، محذرا من أنه سوف يتم إيقاف المخالفين عن العمل وإحالة أسمائهم إلى مكتب النائب العام.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا