الثني يبحث مع رئيس «الليبية للاستثمار» سير العمل بالمؤسسة وتوحيد قطاع الاتصالات

عقد رئيس الوزراء بالحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور حسين محمد حسين، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، لمناقشة سير العمل بالمؤسسة الليبية للاستثمار.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي اليوم، تناول الاجتماع «الإجراءات القانونية المتخذة مع القضاء البريطاني بشأن الحارس القضائي والمحافظة على الأموال التي تحت الحراسة، ومنع أية إجراءات للحصول عليها من الأجسام غير الشرعية».

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا إلى جانب عديد من الشركات الأخرى التابعة للمؤسسة، والإجراءات الخاصة بتوحيد قطاع الاتصالات في ليبيا حيث يشغل الدكتور حسين محمد حسين رئاسة الشركة الليبية القابضة للاتصالات والتقنية.

وحث الثني، رئيس المؤسسة الليبية على «ضرورة التعاون مع رئيس الهيئة العامة للاتصالات، للحفاظ على الخدمات واستقرار القطاع، ومنع أية محاولات للعبث والانقسام في هذا القطاع الحيوي».

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