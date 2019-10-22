عمليات المنطقة الغربية تزعم استهداف مطار معيتيقة بقنابل أمريكية شديدة الانفجار موجهة بالليزر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، إن مطار معيتيقة تعرض اليوم الثلاثاء، عند الساعة 2.15 صباحًا لهجوم جوي باستخدام قنابل شديدة الانفجار، مؤكدًا أنها وزن 227 كجم، موجهة بالليزر.

غرفة العمليات المشتركة أضافت، في البيان رقم (12) لمكتبها الإعلامي – اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه – أنه بعد التحقيق تأكد لدينا أن القنابل أمريكية الصنع، وأن الطائرة التي نفذت الهجوم يرجح أن تكون “F16“.

وتابعت : أن هذا الهجوم يؤكد التدخل المباشر من الأطراف الداعمة للعدوان على طرابلس، إلى جانب العصابات المعتدية بعد فشلها رغم استعانتها بمرتزقة عدة دول، حسب البيان .

وواصلت: “وعلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التركيز على مهمتها الأساسية وهي دعم الحكومة الشرعية، ومنع الاعتداءات من الدول الإقليمية، بدلاً من عقد اللقاءات المشبوهة، من أطراف كانت ولا زالت السبب في مأساة ليبيا”.

واختتمت: “هذه اللقاءات التي نراها طريقًا لإدخال ليبيا في ظلمة حالكة، وتعميق العداوة والفرقة بين الليبيين”.

وكان الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أكد أن سلاح الجو نفذ غارة جوية على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة، مشيرًا إلى أنها كانت تستخدم من قبل الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيره تركية .

المسماري أوضح ، في بيانٍ صحفي له، أنه نجم عن هذه الغارات الجوية عدة انفجارات هائلة نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في هذه الدشم التي استخدمت من قبل المليشيات والجماعات المسلحة.

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