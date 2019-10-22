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غرفة عمليات المنطقة الغربية: مطار معيتيقة تعرض لهجوم جوي بقنابل أميركية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لقوات حكومة الوفاق، إن «مطار معيتيقة تعرض لهجوم جوي باستخدام قنابل أمريكية الصنع شديدة الانفجار وزن 227 كيلوجرام موجهة بالليزر».

وأضافت الغرفة في بيان ليل الثلاثاء، أنه «بعد التحقيق تأكد أن القنابل أميركية الصنع وأن طائرة F16 يرجح أن تكون نفذت الهجوم».

وطالبت الغرفة، «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التركيز على مهمتها الأساسية في ليبيا وهي دعم الحكومة الشرعية ومنع الاعتداءات من الدول الإقليمية بدلا من عقد لقاءات مشبوهة مع أطراف كانت ولا زالت السبب في مأساة ليبيا».

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن سلاح الجو دمر دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة الدولي.

وأضاف المسماري أن الغارات نجم عنها «انفجارات هائلة نتيجة تدمير واحتراق الصواريخ والذخائر»، حسب بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وتقرر إغلاق مطار معيتيقة في وقت سابق بعد تعرضه لغارات بصفة متكررة، وأصبحت الرحلات الجوية تسير من مطار مصراتة الدولي كبديل له، والذي تعرض للقصف أيضًا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • المهم انها امريكانى وموجه بالليزر وليس روسى كما قلتم من قبل وان الصواريخ غير موجهة فى نادى الفروشية وضعيفة اصابت اربع اطفال ياحرام ربنا ما يحرمكم من الغباوة ياخوان كلامكم متناقض مع الحقيقة ان نسور الجو هم من يسحقوقكم بدليل هبوط احدها فى تونس من قبل بالخطأ وبها اربع صواريخ صح النوم ياحمار

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  • تم رصد الطاءرات وهي طاءرات أمريكية F 35 اشتراها الأتراك الشهرين الماضيين والطيارين أتراك متدربين في قاعدة فيرجينا الامريكية – يحاولون تجربة طيرانهم العسكري على المصالح الليبية في العاصمة طرابلس واستهداف حتى بعض المناطق الليبية مثل ترهونة وسبها وارسال الإرهابيين ودعمهم بالسلاح لبعض المناطق الشرقية وكذلك درنة – وهذا نوع من التدخلات المدعومة من منطقة مصراتة وتعاملاتهم مع الأتراك وتسهيل احتلال الدولة وتقديم معلومات للعدو لاستهداف المصالح الدولة – في غياب كامل لتحركات الجيش الليبي او وضع رادارات عسكرية ترصد اي اختراقات للأجواء الليبية او المياه الإقليمية ……!!!!!

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  • المواجهة – لن تضيع ليبيا من غير مبرر – في غوط الباطل – هذا الي كُنتُم تضحكوا عليه …… هذا الي كُنتُم تضحكوا عليه ..وقلتم عليه طاغية … اتبع الرابط …..

    youtube.com/watch?v=JaMKpHUK-sg

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