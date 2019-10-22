منظمة حقوقية تدين القصف العشوائي على المدنيين في طرابلس

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها للقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة، والذي استهدف منزل المواطن خالد الدويبي، وأدي إلى وفاة طفلتان، وإصابة شقيقهم الطفل بكسور خطيرة، ونقل على إثرها إلى العناية الفائقة، إثر سقوط قذائف عشوائية فجر يوم أمس، على حي سكني مكتض بالسكان المدنيين بالحي السكني عمارات صلاح الدين جنوب مدينة طرابلس.

وأكدت اللجنة في بيان لها، على أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وخرق فاضح للقانون الدولى لحقوق الإنسان، واستهانه بكافة الشرائع والأعراف الدولية ذات العلاقة.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى إتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لتلك الانتهاكات والمتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية السكان المدنيين ، وملاحقة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات والجرائم اللإنسانية التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين من قبل أطراف النزاع على تخوم العاصمة طرابلس.

وجددت اللجنة، مطالبتها المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، بتشكيل فريق تقصى حقائق دولى مستقل للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني التي ترقي إلى مصاف جرائم الحرب.

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