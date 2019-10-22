 “الجارديان” تكشف تفاصيل جلسة محاكمة شقيق منفذ هجوم “مانشستر أرينا”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفى هاشم عابدي، الأخ الأصغر لسلمان عابدي، منفذ الاعتداء الذي استهدف ساحة “مانشستر أرينا” في مدينة مانشستر البريطانية، قبل عامين، المشاركة أو قتل 22 شخصًا أثناء مغادرته حفل أريان غراندي في العام 2017م.

وكشفت صحيفة “جارديان” البريطانية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، تفاصيل جلسة محاكمة هاشم عابدي في “أولد بيلي” بلندن، والذي ظهر مرتديا سترة رمادية وقميصا أحمر، وتحدث فقط لنفي التهم بقتل 22 شخصًا.

عابدي يواجه، بحسب الصحيفة، اتهامات ببذل محاولات ناجحة وغير ناجحة لشراء مواد كيماوية لصنع القنابل، والمساعدة في شراء سيارة لتخزين المتفجرات، بالإضافة إلى صنع أنابيب لاستخدامها في المتفجرات.

كما يواجه اتهامات بقتل إلين ماكيفر، 43 عامًا، وسافي روسوس، 8 أعوام، وسوريل ليكزوفسكي، 14 عاما، وإيليد ماكلويد، 14 عاما، ونيل جونز، 14 عاما، وأوليفيا كامبل هاردي، 15 عاما، وميغان هيرلي، 15 عاما، وجورجينا كالاندر، 18 عاما، وكلوي روثرفورد، 17 عاما، وليام كاري، 19 سنة، وكورتني بويل، 19 سنة، وفيليب ترون، 32 عاما، وجون اتكينسون، 26 عاما، ومارتن هيت، 29 سنة، وكيلي بروستر، 32 عاما، وأنجليكا كليس، 39 عاما، ومارسين كليس، 42 عاما، وميشيل كيس، 45 سنة، وأليسون هاو، 45 سنة، وليزا ليس، 43) سنة، ويندي فاول، 50 سنة، وجين تويدل، 51 عاما.

يذكر أنه تم تسليم هاشم عابدي، الذي نشأ في مدينة مانشستر، من ليبيا في يوليو الماضي، الذي كان محتجزا هناك بعد وقت قصير من التفجير، ليتم احتجازه في سجن بلمارش بجنوب شرق لندن، ومن المقرر أن يُحاكم في الثالث عشر من يناير المقبل، في “أولد بيلي”، بعدما كان من مقرر أن تبدأ المحاكمة الشهر المقبل، لكن تم تأجيلها حتى العام الجديد، ومن المتوقع أن تستمر ما بين ستة وثمانية أسابيع.

يشار إلى أن سلمان عابدي، وهو بريطاني يبلغ من العمر 22 عامًا وولد لأبوين ليبيين، فجر نفسه في نهاية حفل أحيته المغنية الأمريكية أريانا جراندي في أدمى هجوم ينفذه متشددون في بريطانيا منذ 12 عامًا، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وكانت وكالة “رويترز” أعلنت أن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، سلمت شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017م، إلى السلطات البريطانية التي أصدرت بحقه مذكرة اعتقال لضلوعه في التخطيط للهجوم الذي استهدف حفلًا غنائيًا في مدينة مانشستر.

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