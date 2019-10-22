وزير تعليم الوفاق : إغلاق المدارس أمام الطلبة جريمة يعاقب عليها في القانون

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه وزير التعليم بحكومة الوفاق المتعرف بها دوليًا، الدكتور عثمان عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، إنذارًا لمراقبي التعليم بعدد من البلديات، ممن يقومون بقفل المدارس وحرمان التلاميذ والمعلمون من الدراسة، مشيرًا إلى أنها جريمة يُعاقب عليها في القانون المدني.

وزير تعليم الوفاق قال، في خطاب لمراقبي التعليم بعدد من البلديات، حمل رقم “و. ت. ع. 380″ إن الوقت الذي تمر به بلادنا الحبيبة بمرحلة عصيبة، يتطلب منا جميعًا التكاتف والتعاضد من أجل الاستمرار نحو الأمام، وعدم الركون والتسليم بتدمير مقدراتنا ومستقبل أولادنا.

وأضاف: “لا يخفى على أحد أن التعليم هو أساس تقدم الشعوب وأن حق التعلم قد أمرنا به الله سبحانه وتعالى، وكفلته كل القوانين والتشريعات، ولا يحق لأي إنسان كان أن يحرم أي إنسان آخر من حق التعليم والتعلم”.

وتابع: “في هذا الإطار وصلتنا معلومات تفيد بأنكم تقفلون المدارس في البلديات الواقعة تحت إشرافكم وإدارتكم، وتحرمون أبنائنا من حقهم الشرعي والقانوني في الجلوس على مقاعد الدراسة، وتحرمون المعلمون الأفاضل الذين يرغبون في أن يؤدون رسالتهم السامية في تعليم الأجيال، من القيام بذلك”.

وواصل: “نحيطكم علمًا بأن ما تقومون به يعد جريمة يُعاقب عليها في القانون المدني، وبناء على ذلك، فإن الأمر يقتضي على جميع من يشمله هذا الخطاب تمكين أبنائنا التلاميذ والطلاب من حقهم في الذهاب إلى مدارسهم، وتمكين المعلمين من أداء واجبهم، ويعتبر هذا الخطاب إنذار نهائي، وكل من لم يتقيد بما ذُكر فيه بأجل أقصاه يوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من أكتوبر، فسوف يتم إيقافهم عن العمل وإحالة أسمائهم إلى مكتب النائب العام، لتطبيق أحكام مادة الجريمة رقم (238) من قانون العقوبات العام الليبي بحقهم، وفقًا للتنسيق الذي تم مع مكتب النائب بالخصوص”.

وأكد وزير الوفاق للجميع بأننا لن نتهاون مع كل من يحاول العبث بمستقبل أبنائنا، ونهيب بكل أولياء الأمور، والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدني، والأعيان والحكماء، أن يقدموا ما بوسعهم، في سبيل تمكين أبنائنا من الالتحاق بمدارسهم”، موجهًا الشكر للبلديات التي قال إنها وضعت مصلحة ليبيا في المقام الأول، والتزمت بفتح المدارس الواقعة تحت إشرافهم في المواعيد المحددة.

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