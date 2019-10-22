ليبيا: لماذا يعارضُ الغرب تعيين موفد أفريقي أممي مشترك ؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة من برنامج وجها لوجه الصحفيين كامل المرعاش ومحمد محيسن للتوقف عند فشل الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في الحصول على تعيينِ موفد مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا بعدما رفض الغربيون إزاحة المبعوث اللبناني غسان سلامة

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