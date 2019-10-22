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ليبيا: لماذا يعارضُ الغرب تعيين موفد أفريقي أممي مشترك ؟

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة من برنامج وجها لوجه الصحفيين كامل المرعاش ومحمد محيسن للتوقف عند فشل الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في الحصول على تعيينِ  موفد مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا بعدما رفض الغربيون إزاحة المبعوث اللبناني غسان سلامة

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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