ليبيا: لماذا يعارضُ الغرب تعيين موفد أفريقي أممي مشترك ؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة من برنامج وجها لوجه الصحفيين كامل المرعاش ومحمد محيسن للتوقف عند فشل الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في الحصول على تعيينِ موفد مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا بعدما رفض الغربيون إزاحة المبعوث اللبناني غسان سلامة
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
في خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة.. عقيلة صالح يطالب بإعادة النظر في استمرار المجلس الرئاسي
تم النشر منذُ 35 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
قصف جوي على مواقع الوفاق بطرابلس وانباء عن تدمير طائرة حربية
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / المشهد
قزيط : حكومة الوفاق ينخرها الفساد والبعثة الأممية “تائهة”
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
حكومة الوفاق: اليوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى التحرير
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك