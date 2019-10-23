تعليم الوفاق: سنتخد إجراءات ضد المعتصمين وسنُحيل أسمائهم للنائب العام

خاطبت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، مراقبو التعليم ي البلديات التي أعلنت قفل المدارس في إضراب مفتوح، بسبب مطالباتهم بإصلاح ملف التعليم والاهتمام أكثر بشريحة المعلمين عبر زيادة المرتبات.

وطالبت الوزارة في بيان لها، المعلمين والمعلمات المتغيبين عن مدارسهم بسبب الإضراب، بضرورة العودة إلى عملهم.

وحذرت وزارة التعليم كل المتغيبين، أن التغييب عن التدريس يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون الليبي، بسحب أحكام مادة الجريمة رقم 238 من قانون العقوبات العام الليبي.

وأوضحت الوزارة، أنها ستُحيل أسماء المتغيبين إلى مكتب النائب العام لتطبيق أحكام مادة الجريمة من قانون العقوبات، وأنها لن تتهاون مع كل من يحاول العبث بمستقبل أبناء ليبيا.

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