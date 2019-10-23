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حكومة الوفاق: طائرة F16 وراء قصف مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رجّحت حكومة الوفاق، أن القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة الدولي، كان بواسطة طائرة F16 وأنها استخدمت قنابل شديدة الانفجار وزن 227 كيلو جرام، موجهة بالليزر، وأنها تأكدت أن القنابل التي استخدمت في قصف مطار معيتيقة أمريكية الصنع.

وأشارت الحكومة في بيان لها، أن الهجوم على المطار يؤكد التدخل المباشر من الأطراف الداعمة لـ”العداون” على طرابلس، بجانب “العصابات المعتدية” واستعانتها بـ”مرتزقة” من عدة دول.

وطالب البيان الذي حمِل رقم “12”  البعثة الأممية منع هذه الاعتداءات من الدول الإقليمية، بدلا من عقد للقاءات المشبوهة مع أطراف كانت ولا زالت السبب في مأساة ليبيا، بحسب وصف الحكومة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الفرق بينكم وبين الحمير هو نقصان الذيل عندكم فالامربكان والروس مستفيدين من الحروب فى تسويق اسلحتهم وهى متاحة للجميع رغم الحظر الوهمى وراينا ترامب يقول ان اصحاب مصانع الاسلحة يضغطوا عليه لاستمرار الحروب ولهذا نصبوا امعة رئيسا لا يتوافق عليه احد الكل يلعنه حتى قزيط المزيط مع انه من انصاره المهم انهم لو جاءوا بشخصية توافقية بجد فمن يشترى منه السلاح خاصة فى بلد يمتلك ثورة نفطية كبيرة مثل ليبيا فسلطوا عليها قطرائيل مع السعودية والامارات رزق الهبل على المجانين وكما قال القذافى العرب جرب وكلامه صح فهم يخربون بيوتهم بايديهم كل ما يهمهم كرسى السلطة وبس فى حماية الامريكان وبعد ان باع الامربكان الاكراد استنجدوا بالروس وراينا زيارة بوتن للخليج ..

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