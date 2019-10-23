حكومة الوفاق: طائرة F16 وراء قصف مطار معيتيقة

رجّحت حكومة الوفاق، أن القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة الدولي، كان بواسطة طائرة F16 وأنها استخدمت قنابل شديدة الانفجار وزن 227 كيلو جرام، موجهة بالليزر، وأنها تأكدت أن القنابل التي استخدمت في قصف مطار معيتيقة أمريكية الصنع.

وأشارت الحكومة في بيان لها، أن الهجوم على المطار يؤكد التدخل المباشر من الأطراف الداعمة لـ”العداون” على طرابلس، بجانب “العصابات المعتدية” واستعانتها بـ”مرتزقة” من عدة دول.

وطالب البيان الذي حمِل رقم “12” البعثة الأممية منع هذه الاعتداءات من الدول الإقليمية، بدلا من عقد للقاءات المشبوهة مع أطراف كانت ولا زالت السبب في مأساة ليبيا، بحسب وصف الحكومة.

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