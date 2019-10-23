وزير «تعليم الوفاق»: نسعى لتذليل كافة الصعاب أمام المعلمين والطلبة

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، اليوم، بمقر الوزارة بطرابلس وبحضور مدير التفتيش والمتابعة ومدير التعليم الأساسي بالوزارة مع مدير مدرسة 17 فبراير الثانوية بمدينة الرياينة ناجي عبدالسلام لمتابعة بدء العام الدراسي الجديد2019-2020 بالمدينة.

وناقش عبدالجليل، «المشاكل والمعوقات التي تعترض العملية الدراسية بجميع مدارس التعليم الأساسي والثانوي بالمدينة»، مشيدا في الوقت نفسه بدور «مدير المدرسة في الدفع بالعملية التعليمية نحو التقدم والعمل على تشجيع المعلمين والطلبة وسعيه لتوفير المناخ المناسب لهم».

وأكد عبدالجليل، خلال الاجتماع أن «الوزارة تسعى بكل جهودها لإيجاد الحلول وتذليل كافة الصعاب أمام المعلمين والطلبة بتوفير الكتاب المدرسي»، لافتا إلى أن «غالبية مراقبي التعليم بالبلديات استلموا بالفعل عناوين الكتاب المدرسي للمرحلتين الأساسي والثانوي».

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