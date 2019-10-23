مكافحة المخدرات أجدابيا تضبط 2000 حبة نوع ترامادول

تمكن عناصر مكافحة المخدرات فرع أجدابيا، من ضبط 2000 ألف حبة قرص نوع ترامادول، كانت مخبئة على متن شاحنة قادمة من بنغازي متجهة إلى مدينة أجدابيا.

وأوضح الرائد إدريس اذويب، آمر الدورية التي ضبطت الكمية، إن سائق الشاحنة أُحيل إلى الجهات المختصة.

وأضاف الرائد إدريس اذويب، أن أفراداً من أعضاء التحريات الأمنية، شاركوا في ضبط الشاحنة نوع هيونداي، بعد ورود معلومات عنها للجهات المختصة.

وستبث قنوات 218 ضمن سلسلة تقاريرها اليوم الأربعاء، تقريرا يوضح بشكل أكثر، حول عملية الضبط التي تمت في مدينة أجدابيا.

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