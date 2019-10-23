طقس ليبيا.. توقعات بحالة عدم استقرار خفيفة الى متوسطة الخميس

أشارت توقعات لخبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا أن الاجواء تشهد تأثرها بمنخفض جوي غرب المتوسط مما يؤثر على مناطق ليبيا وخاصة المناطق الغربية بصعود لتيارات جنوبية ( قبلي )، كما يتسبب هذا التيار بتشكل حالة من عدم الاستقرار وتكون سحب ركامية احياناً وخاصة يوم غدا الخميس.

واشار التقرير إلى أنه من المتوقع ان تظهر خلايا من السحب الركامية والرعدية بمناطق الحمادة الحمراء الغربية وغدامس صعودا نحو الدواخل والجبل وسهل الجفارة وربما الساحل من راس اجدير حتى طرابلس.

ووفقا للتقرير فتتهيأ الفرص لهطول امطار بمناطق متفرقة وبكميات خفيفة الى متوسطة 1-10 ملم ومحليا قد تكون جيدة، كما نتوقع ان يكون توزيع السحب عشوائياً وتتفاوت الامطار من منطقة لاخرى.

وافاد التقرير أن بقية مناطق البلاد طقس يكون مستقر وقليل السحب ودون تغيير يذكر ، ماعدا اقصى الساحل الشرقي( طبرق- امساعد ) والتي قد تشهد بعض الامطار نهار الغد.

طقس الاربعاء

وبحسب خبراء الارصاد فإن طقس ليبيا اليوم الاربعاء 23 اكتوبر فلن يشهد تغييرا كبير في حالة الطقس بأغلب مناطق البلاد، حيث تميل الأجواء للدفئ بالمناطق الغربية، وللاعتدال بباقي الجهات، مع برودة نسبية بالجبل الأخضر، وتواجد فرصة لهطول زخات خفيفة من الأمطار بسواحل الشمال الشرقي. والله اعلم

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