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إصابة رجلي أمن أثناء مداهمة مصنع‎ خمور بالكفرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قامت دورية أمنية مشكلة من أعضاء وحدة التحريات والقبض بمركز شرطة المدينة وأعضاء قسم النجدة والتدخل السريع بمديرية أمن الكفرة، بمداهمة أحد المنازل يستخدم مصنعا للخمور المحلية. 

وقال المتحدث باسم مديرية أمن الكفرة، ملازم أول – محمد خليل – في حديث لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، مساء أمس الثلاثاء إن الدورية أثناء المداهمة تمكنت من ضبط  3 أشخاص داخل المنزل ومصنع متكامل للخمور المحلية، وكمية من مخدر الحشيش  بالإضافة إلى عدد من قنينات الخمر المستورد، كذلك ضبط أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومبالغ من المال. 

كما أشار – خليل – إلى إصابة 2 من أعضاء الدورية إصابات خفيفة بالسلاح الابيض أثناء المداهمة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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