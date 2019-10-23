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البحث الجنائي سبها يواصل نشر دورياته الأمنية داخل مناطق المدينة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعمل الإدارة العامة للبحث الجنائي بمدينة سبها، على نشر دورياتها في كل أنحاء المدينة، لضبط والمجاهرة بالأمن.

وأشارت الإدارة العامة، عبر سلسلة من الأخبار التي نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، خروج دوريات ثابتة ومتحركة تابعة للفرع لفرض قوة القانون والمجاهرة بالأمن بمنطقة المهدية جزيرة الحرس البلدي ومقر الصم والبكم.

وأضافت الإدارة العامة للبحث الجنائي سبها، أن دوريات بدأت في عملياتها الأمنية، منذ التاسعة صباحا، يوم أمس، داخل المدينة بدائري الثانوية، ودوريات أخرى بدائري القُرضة- زراعي الجديد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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