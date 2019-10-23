تركيب جهاز تفتيش آلي بصالة المغادرة في مطار طبرق الدولي

أعلنت إدارة الإعلام بمطار طبرق الدولي، تركيب “جهاز تفتيش -آلي” بصالة المغادرة، إضافة إلى تركيب قوس أمني الكتروني بالصالة.

وأوضحت الإدارة في سياق حديثها عن مجريات التجهيز بمطار طبرق الدولي، أنه تم تركيب مقاعد جديدة بأقسام الصالة وأجهزة تكييف، أشرف عليها مهندسي إدارة المنظومات بالمطار.

وثمّنت إدارة الإعلام بمطار طبرق الدولي، دور الشركة الأوروبية للمصاعد، في تشغيلها لجهاز التفتيش.

وأضافت الإدارة، أن هذه الجهود، تأتي ضمن عمليات تطوير مرافق المطار، وتجهيزه بالمعدات المتطورة.

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