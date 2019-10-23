اليونيسف: الأطفال يدفعون الثمن مع استمرار العنف في ليبيا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الهجمات الأخيرة جراء الصراع الدائر في ليبيا “تمثل تذكيرا بأن الأطفال هم يواصلون دفع الثمن الأغلى مع استمرار العنف في عدد من المناطق الغربية” في البلاد

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان، “الأطفال ليسوا هدفا. يجب حمايتهم في جميع الأوقات أينما كانوا. يجب على جميع أطراف النزاع الامتناع عن شن هجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك منازل الناس والمدارس والمستشفيات والمرافق الطبية”، حسبما نقلت عنه المنظمة في بيان

وتحدثت اليونيسف عن “تقارير تفيد بمقتل ثلاثة أطفال وامرأتين يوم الخميس الماضي، عندما كانوا يستقلون سيارة على طريق سريع، يقع على بعد 16 كيلومترا من طرابلس. أما في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فقد لقيت ثلاث شقيقات مصرعهن وأصيبت والدتهن وشقيقتهن الرابعة بجروح بالغة جراء تعرض منزلهن الذي يقع جنوب العاصمة للهجوم”. ونوهت بأنه “قبل ذلك بيوم قتٍل طفل في الثالثة عشرة من عمره بينما كان في منزله. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصيب خمسة أطفال بجراح، في وقت سابق من الشهر، عندما تعرضت مدرستهم في مدينة جنزور لضربة، على بعد 18 كيلومترا من العاصمة”.

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