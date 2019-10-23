في خطابه إلى غوتيريش .. صالح يطالب بإعادة النظر في بقاء السراج

شدد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على ضرورة أن يعيد مجلس الأمن النظر في استمرار رئاسة، فائز السراج، لحكومة الوفاق غير الشرعية بعد انتهاء المدة.

المستشار عقيلة صالح، وفي خطاب مفصل عن الوضع في البلاد، وجهه أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال إن المجلس الرئاسي جسم غير شرعي، وأن حكومة الوفاق تعبث علنا بمقدرات الليبيين وثرواتهم، وبدعم من بعض الدول.

المستشار صالح وفي خطابه قال إن الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة هي من تحكم السيطرة على حكومة الوفاق غير الشرعية، وأن المنطقة الغربية بما فيها العاصمة، تعاني من انفلات أمني، وسيطرة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، بينما المنطقة الشرقية تشهد استقرارا أمنيا، بعد نجاح القوات المسلحة في تحرير كل شبر فيها من الإرهاب

مبديا استغرابه من إصرار الأمم المتحدة على التعامل مع حكومة الوفاق ورئيسها، بالمخالفة للإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي.

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