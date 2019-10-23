موقف ألماني من “حرب طرابلس”.. ماذا قالت برلين؟

قال حساب البعثة الألمانية لدى منظمة الأمم المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن المندوب الألماني الذي ترأس اجتماع لجنة تابعة لمجلس الأمن بخصوص ليبيا قد أكد أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة في ليبيا، وأن هذا الحل لا يمكن أن يكون ذا أفق، فيما لم تورد التغريدة الدبلوماسية الألمانية أي تفاصيل إضافية، إذ سبق لبرلين أن أعلنت مرارا أنها مع حل سياسي شامل في ليبيا، وهو موقف يتماهى مع مواقف أوروبية صدرت بهذا الشأن.

وبدأ الجيش الوطني في شهر أبريل الماضي هجوما عسكريا لتحرير العاصمة طرابلس من فوضى المجموعات المسلحة، وخروج العديد من منتسبيها عن القانون، وتنفيذ جرائم خطف وقتل ونهب وتهريب، فيما عارضت الولايات المتحدة الأميركية وروسيا مشروع قرار دولي لوقف إطلاق النار في طرابلس، في حين أجرى الرئيس الأميركي اتصالا بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني أثنى خلاله على دوره في التصدي للإرهاب ومكافحته.

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