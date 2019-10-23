بنغازي تبحث الصعوبات المُتعلقة برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة

التقى عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي المكلف بملف الشباب والرياضة إدريس غيث اقدورة، أمس الثلاثاء، مع الناطق الرسمي باسم اللجنة البارالمبية الليبية محمد السليني الفيتوري، والأمين العام باللجنة الفنية العليا لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ناجي هلال.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان بلدية بنغازي، مُناقشة بعض المشاكل الصعوبات المُتعلقة برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، وسُبل حلها وكان أبرزها المعوقات التي تواجه معسكر المنتخب الليبي للقوة البدنية (كفيف) الذي يتأهب للمشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية كفيف بجمهورية مصر العربية في نوفمبر القادم.

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