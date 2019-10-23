مصرف الجمهورية يطلق «المرابحة البسيطة» لبيع السيارات

يعتزم مصرف الجمهورية إطلاق خدمة جديدة لعملائه، وهي بيع السيارات عبر «المرابحة البسيطة».

وقال مدير إدارة التسويق بالمصرف، فوزي الشويش، إن المصرف يعتزم طرح السيارات عبر «المرابحة البسيطة»، للأفراد والشركات والأعمال الحرة، في كل فروع المصرف، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وأوضح الشويش أن المصرف سيعمل على التنوع في طرح المنتجات في السوق الليبية. وكان برنامج المرابحة الإسلامية توقف في المصارف الليبية في العام 2015؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي أغسطس الماضي، بدأ مصرف الجمهورية عبر فروعه، تنفيذ المرابحة بسقف 85 ألف دينار شاملة كل أنواع السلع، لمدة ثماني سنوات سدادا كحد أقصى.

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