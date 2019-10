المتوسط؛

أكد عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، أن حكومة الوفاق ينخرها الفساد حتى العظم حيث وفرت الكثير من المبررات والذرائع للهجوم على طرابلس .

وقال قزيط، ، إن ” حقيقة معارضتنا للهجوم على طرابلس هو رفض لمنطق القوة والاحتكام للسلاح بين أبناء البلد الواحد لكنه لا يعطي أي صك تبرئة لحكومة الوفاق، مضيفا ” بل نرى انها سبب أساسي من أسباب الأزمة”.

