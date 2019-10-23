بعد أيام من المطالبة بعزله.. وزير تعليم الوفاق يوجه تحذير ووعيد للمعلمين المعتصمين

أخبار ليبيا24

هدد وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل عدد من مدراء مكاتب التعليم ومدراء المدارس بإحالة أسمائهم إلى النائب مالم يعدلوا عن الاعتصام.

واعتبر عبدالجليل في خطاب موجه إلى مراقبي التعليم ببلديات “بني وليد، الجفرة، كاباو، الخمس، رقدالين، براك الشاطئ، الرياينة، زليتن، صرمان، زوارة، جادو، الشويرف، الرحيبات، الغريفة، أدري الشاطئ، الأصابعة، البوانيس، الجميل، الحرابة، الزاوية الجنوب، الزاوية الغرب،، الزاوية المدينة، الشقيقة، العجيلات، الجديدة، القرضة الشاطئ، القره بوللي، القلعة، القواليش، الماية، المشاشية، أوباري، باطن الجبل، تاجوراء، زلطن، سبها، صبراتة، غريان، ككلة، الشرقية، العامرية، الناصرية، الزهراء، الحوامد، مزدة، مسلاتة، نالوت، نسمة، وازن، هراوة، وادي عتبة، اجخرة” أن المعلمين المعتصمين الذين يغلقون المدارس يرتكبون جريمة وفق المادة ( 238) من قانون العقوبات العام الليبي.

وشدد عبدالجليل أن هذا الخطاب هو إنذار نهائي ومن لم يتقيد سيوقف عن العمل وتحال أسمائهم إلى مكتب النائب العام لتحقيق أحكام مادة الجريمة من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مع مكتب النائب العام بالخصوص.

وحذّر عبدالجليل من أن وزارة التعليم لن تتهاون مع كل من يحاول العبث بمستقبل الطلبة.

ومنح عبد الجليل، مدراء مكاتب التعليم ومدراء المدارس التي بها معلمين معتصمين بتعطيل الدراسة حتى يوم الأحد القادم.

وتأتي تحذيرات وزير التعليم المفوض بعد يومين من خروج مئات المعلمين للتظاهر أمام مقر حكومة الوفاق بشارع السكة في طرابلس.

وتظاهر المئات من المعلمين للمطالبة بتنفيذ قانون زيادة الرواتب والتأمين الصحي الصادر عن مجلس.

ورفع المتظاهرون خلال المظاهرة لافتات وهتافات تطالب بتحقيق مطالبهم، كما رفعوا هتافات تطالب أيضًا بعزل وزير التعليم المفوض عثمان عبدالجليل من منصبه.

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