عثمان عبدالجليل يوجه تحذيرًا شديدًا للمعلمين المعتصمين

طرابلس-العنوان

حذّر وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل عدد من مدراء مكاتب التعليم ومدراء المدارس بإحالة أسمائهم إلى النائب مالم يعدلوا عن الاعتصام.

واعتبر عبدالجليل في خطاب موجه إلى عدد من مراقبي التعليم ومدراء المدارس بالقطاعات التابعة للوزارة، أن المعلمين المعتصمين الذين يغلقون المدارس يرتكبون جريمة وفق المادة (238) من قانون العقوبات العام الليبي.

وشدد عبدالجليل أن هذا الخطاب هو إنذار نهائي ومن لم يتقيد سيوقف عن العمل وتحال أسمائهم إلى مكتب النائب العام لتحقيق أحكام مادة الجريمة من قانون العقوبات،

وأشار إلى أن هناك تنسيق مع مكتب النائب العام بالخصوص.

ومنح عبد الجليل، مدراء مكاتب التعليم ومدراء المدارس التي بها معلمين معتصمين بتعطيل الدراسة حتى يوم الأحد القادم.

وجاءت تحذيرات وزير التعليم المفوض كرد على خروج مئات المعلمين للتظاهر أمام مقر حكومة الوفاق بشارع السكة في طرابلس للمطالبة بتنفيذ قانون زيادة الرواتب والتأمين الصحي الصادر عن مجلس.

ورفع المتظاهرون خلال المظاهرة لافتات وهتافات تطالب بتحقيق مطالبهم، كما رفعوا هتافات تطالب أيضًا بعزل وزير التعليم المفوض عثمان عبدالجليل من منصبه.

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