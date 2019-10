“كونتي”: روما ستبت في تمديد الاتفاق مع خفر السواحل الليبي

المتوسط:

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن الحكومة هي من سيبتّ بشأن الاتفاق المبرم مع خفر السواحل الليبي.

ورداً على تساؤلات عما تنوي حكومته القيام به في الثاني من نوفمبر المقبل، عندما سيحين موعد التمديد التلقائي للاتفاق حول خفر السواحل التابع لطرابلس، أضاف كونتي، “نحن نقوم بتقييم الأمر، وسنعقد اجتماعات حكومية لتقييم إمكانية استمرار هذا الاتفاق”.

وخلص رئيس الحكومة الى القول “ثم سنقوم، وبشفافية تامة، بتقييم أسلوب الإبلاغ البرلمان بالقرار والتعامل معه”.

