“العفو الدولية”: أكثر من ١٠٠ قتيل جراء اشتباكات طرابلس

أكدت منظمة العفو الدولية مقتل وإصابة أكثر من 100 مدني، بينهم عشرات المهاجرين واللاجئين الذين كانوا معتقلين، وتشريد حوالي 100 ألف شخص في طرابلس بسبب الاشتباكات الدائرة.

كما أكدت المنظمة في تقرير لها صدر أمس الثلاثاء، أن “حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة يتعرض لانتهاكات من جانب الإمارات وتركيا وغيرهما من الأطراف التي تغذي ما يُحتمل أن تكون جرائم حرب”، حسب تعبير المنظمة.

وحمّلت المنظمة “الأطراف المتحاربة في القتال الدائر من أجل السيطرة على طرابلس مسؤولة عن قتل وإصابة عشرات المدنيين، من خلال شن هجمات دون تمييز، واستخدام عدد كبير من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في المناطق الحضرية الآهلة بالسكان”.

وأشارت إلى أنها أجرت أول تحقيق ميداني مفصَّل على جانبي الجبهة منذ اندلاع القتال في 4 إبريل 2019، حيث زار مندوبو المنظمة 33 موقعاً لضربات برِّية وجوِّية في طرابلس والمناطق المحيطة بها، واكتشفوا أدلة على ما يُحتمل أن تكون جرائم حرب ارتكبتها كل من قوات “مليشيات الوفاق”،، وقوات “الجيش”، وهما طرفا القتال الدائر في مدينة طرابلس وحولها.

