بليحق: اجتماع القاهرة شدد على رفض حضور أي طرف لا يحمل صفة للمؤتمرات الدولية حول ليبيا

ليبيا – كشف الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن 90 عضواً من الدوائر الانتخابية الـ 13 حضروا الاجتماع بدعوة من مجلس النواب المصري.

بليحق أشار في تصريح لصحيفة “البيان” بأن 6 نقاط جرى تضمينها في البيان الختامي للإجتماع شملت إقامة ملتقى للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية إلى جانب تشكيل لجنة مع البعثة الأممية لتحضير انعقاد جلسة البرلمان بكامل أعضائه في مدينة نجات أو أي مدينة أخرى.

ولفت إلى ان الاجتماع شدد على رفض حضور أي طرف للمؤتمرات الدولية حول ليبيا لا صفة له، مؤكداً أن اللقاء دعا إلى مضاعفة جهود البحث عن حل للأزمة وحشد مزيد من المواقف لبلوغ توافق محلي من أجل إجراء الانتخابات العامة.

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