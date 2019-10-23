مساعي ليبية لتوقيع اتفاقيات للتعاون العسكري مع موسكو

كشف رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي ليف دينغوف، عن مساعي ليبية إلى إبرام اتفاقيات جديدة مع موسكو في مجال التعاون العسكري التقني.

وأوضح دينغوف، في تصريحات نشرتها وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء، أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج تسعى إلى عقد اتفاقيات جديدة في مجال التعاون العسكري التقني، وبناء علاقات تعاون عسكري تقني مع بلاده، قائلا “نحن نتفهم، مع ذلك، فإنه يوجد حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ولذلك هذا الأمر صعب الآن ولكن سيتم البحث على سبل للعمل من خلالها في إطار المعايير الدولية، وفي إطار القانون، بشكل علني مطلق”.

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