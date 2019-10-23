غارة دقيقة تدمر مخزنًا للذخيرة في معيتيقة

طرابلس-العنوان

شن سلاح الجو ضربة موجعة على قاعدة معيتيقة أسفرت عن تدمير مخازن للذخيرة، حيث أظهرت مشاهد مصورة شدة الانفجار الذي حدث بالقاعدة عقب توجيه الضربة الليلية

وفي بيان أصدرته شعبة الإعلام الحربي أن سلاح الجو نفذ “غارة جوية على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة، كانت تستخدم من قبل الجماعات المسلحة لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيرة تركية.

وأشار البيان إلى أن الضربات جاءت نتيجة “لعمل مضن لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية”.

من جانبه أكد مركز الإعلام لغرفة عمليات الكرامة أن قاعدة معيتيقة نالت ضربة موجعة للدعم التركي ومشروع الموز الليلة الماضية.

وأفاد المركز، أن عقب توجيه الضربات قامت المجموعات المسلحة بتنفيذ رماية عشوائية في كل الاتجاهات بواسطة عربات الغراد، لكن سلاح الجو قام بالرد عليها واسكتها نهائيا.

وأكد المركز، أن الضربات الجوية لسلاح الجو لازالت متواصلة في عين زارة والخلة شوارع الخلاطات.

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