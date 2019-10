٣٠ مهاجرا مغربيا يناشدون حكومة بلادهم لإجلائهم من ليبيا

المتوسط:

ناشد ثلاثون مهاجرا مغربيا محتجزين في ليبيا حكومة بلادهم إلى إعادتهم للمغرب بشكل سريع، مشيرين إلى أنهم يعانون من ظروف صعبة في مراكز الاحتجاز.

وقال المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، إنه وجه رسائل إلى وزارات الداخلية والخارجية والعدل والمغاربة المقيمين بالخارج، والسفارة المغربية في تونس.

وأوضحت المنتدى في بيان له أن المهاجرين محتجزون في ظروف يرثى لها في مركز إيواء المهاجرين بطرابلس، داعيا السلطات المعنية للتدخل بالنسيق مع وزارة الداخلية في ليبيا للحصول على تفويض يخول نقلهم إلى المغرب ووضع حد لمحنتهم.

