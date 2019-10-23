صحيفة تتساءل: هل يتخلى ترامب عن السراج؟

ربطت صحيفة “ديلي نيوز” بين تخلي الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن “حلف تاريخي” مع الأكراد، وبين تخلٍ محتمل له عن حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، إذ توقفت الصحيفة عند الاتصال الهاتفي لترامب الذي أجراه مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في شهر أبريل الماضي بعد أيام قليلة من بدء حرب تحرير طرابلس.

وبحسب الصحيفة، فإن اتصالا إضافيا أجراه وقتذاك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أسهم في بلورة موقف لدى ترامب بأن ليبيا تحتاج إلى القضاء على الإرهاب ومكافحته، قبل أن يُقرّر ترامب الانحياز لروسيا –وفق الصحيفة-، ومعارضة قرار دولي يطلب وقف تنفيذ عمليات الجيش الوطني في طرابلس.

وأسوة بدول عدة حول العالم كما تقول الصحيفة، فإن واشنطن تعترف بحكومة الوفاق الوطني، وتتعامل معها كجهة شرعية سياسية في ليبيا، لكن الصحيفة تعتقد أن واشنطن ربما تضحي قريبا بـ”رئاسي الوفاق”، خصوصا إذا ما تعاظمت الملاحظات الأميركية بشأن أداء ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه لحكومة الوفاق الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية