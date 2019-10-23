الشاطر: هناك اتفاق لم يعلن بين حفتر والسراج لتقاسم الحكم

ليبيا – إعتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر أن هناك اتفاق لم يعلن بين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس الرئاسي فائز السراج لتقاسم الحكم.

الشاطر أشار في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى أن حفتر والسراج يعتقدان أنهما يمثلان الشرعيتين العسكرية والسياسية فإن فقد أحدهما موقعه فشلت الصفقة.

وتابع مضيفاً :”تباطؤ السراج وضعف أدائه مقصود بدقة للتماهي، لا أرى نصراً قريباً والشرعية السياسية بهذا الأداء السيئ الا لغرض في نفس يعقوب”.

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