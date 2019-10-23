صحيفة أميركية: الوفاق تعاقدت مع جهات أميركية لإدانة الجيش بجرائم حرب

قالت صحيفة واشنطن إكسامنر الأميركية إن حكومة الوفاق وقعت عقدا لمدة عام بقيمة 1.5 مليون دولار مع شركة “جوثام” للعلاقات الحكومية والاتصالات “لإعداد وتطوير تقارير واقعية حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حفتر والجرائم ضد المدنيين الليبيين”

وتركز شركة العلاقات العامة التي ساعدت في إطلاق حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية على جولة لتقصي الحقائق في ليبيا كجزء من العقد للضغط على المجتمع الدولي بالنيابة عن حكومة الوفاق، وتقوم جوثام بالعلاقات الحكومية والتواصل بتجنيد الصحفيين لجمع المعلومات حول جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها قوات خليفة حفتر، والذي فاز بتأييد ترامب هذا العام لمحاولته استعادة السيطرة على العاصمة.

وقالت الصحيفة إنها تأكدت من هذه المعلومات وفقًا للوثائق المقدمة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، مضيفة أن الشركة بعثت برسالة “تسعى من خلالها إلى إرسال الصحفيين المستقلين للسفر إلى ليبيا لجمع المعلومات والتوثيق لصالح هذه الحملة ولإثبات وجود انتهاكات من قبل قوات الجيش الوطني.

وفي هذا السياق قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء إن طرفي النزاع في ليبيا قد شنوا هجمات عشوائية في المناطق المدنية.

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