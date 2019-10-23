تدمير مخزن للذخيرة في غارة للجيش على قاعدة معيتيقة

أخبار ليبيا24

نفّذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني ضربة دقيقة أسفرت عن تدمير مخزن للذخيرة بقاعدة معيتيقة في طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن سلاح الجو نفذ “غارة جوية على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة”، مشيرًا إلى أنها تستخدم من قبل الجماعات المسلحة لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيرة تركية.

وأكدت الشعبة أن الضربات جاءت نتيجة “لعمل مضن لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية”.

وبيّن تسجيل مصور شدة الانفجار الذي حدث عقب توجيه الغارة الجوية الليلية بقاعدة معيتيقة.

وليست هذه المرة الأولى التي يشن فيها الجيش الوطني غارات دقيقة على قاعدة معيتيقة.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي، إلى أن سلاح الجو شن أيضًا ضربات جوية عنيفة على قوات الوفاق في مشروع الموز بمنطقة السبعة.

وأكدت الشعبة، أن الضربات الجوية دمرت آليات ثقيلة من بينها مدفعي هاوتزر موجه كانت تقصف عدة أحياء من بينها صلاح الدين.

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