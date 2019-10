المتوسط:

أكد المندوب الألماني الذي ترأس اجتماع لجنة تابعة لمجلس الأمن بخصوص ليبيا أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة في ليبيا.

ونقلت البعثة الألمانية لدى منظمة الأمم المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن عن المندوب تأكيده أن الحل العسكري لا يمكن أن يكون ذا أفق.

يشار إلى أن برلين كانت قد أعلنت مرارا أنها تدعم الحل السياسي الشامل في ليبيا، وهو موقف يتماهى مع مواقف أوروبية صدرت بهذا الشأن.

