ليبيا توقع اتفاقية جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وقع رئيس المؤسسة الليبية للطاقة الذرية رمضان كريدان الثلاثاء اتفاقية ليبيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار التعاون لتطبيق البرنامج القُطْري الثالث المخصص لليبيا عن الفترة مابين أكتوبر من هذا العام وحتى عام 2023.

و مثل الوكالة بالاجتماع نائبي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “دازوه يونق” و شوكت رمضان الذي يدير الشؤون الافريقية في الوكالة.

وبحسب ما ورد على موقع الوكالة فأن الاتفاق يشمل العمل على برامج السلامة وأمن الإشعاع النووي و ضمان سلامة الغذاء والصحة والتغذية بالاضافة للحفاظ على المياه وسلامة البيئة وتطوير أعمال الطاقة والصناعة.

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