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ليبيا توقع اتفاقية جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع رئيس المؤسسة الليبية للطاقة الذرية رمضان كريدان الثلاثاء اتفاقية ليبيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار التعاون لتطبيق البرنامج القُطْري الثالث المخصص لليبيا عن الفترة مابين أكتوبر من هذا العام وحتى عام 2023.

و مثل الوكالة بالاجتماع نائبي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “دازوه يونق” و شوكت رمضان الذي يدير الشؤون الافريقية في الوكالة.

وبحسب ما ورد على موقع الوكالة فأن الاتفاق يشمل العمل على برامج السلامة وأمن الإشعاع النووي و ضمان سلامة الغذاء والصحة والتغذية بالاضافة للحفاظ على المياه وسلامة البيئة وتطوير أعمال الطاقة والصناعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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